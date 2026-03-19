Delcy Rodríguez reestructura su gabinete: ¿Quiénes son los nuevos ministros y autoridades en Venezuela?

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Este miércoles 18 de marzo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció una serie de designaciones ministeriales.

A través de sus canales oficiales, la mandataria anunció las designaciones en los ministerios de Defensa, Trabajo, Energía Eléctrica, Vivienda y Hábitat, Cultura y en el de Transporte, así como en la DGCIM y en la Guardia de Honor Presidencial, entre otros cargos.

Cambios en el gabinete

De acuerdo con los anuncios de la presidente (E) Rodríguez, los titulares de estos ministerios ahora son:

Ministerio de Defensa: La presidenta relevó al general Vladimir Padrino López y designó al general en jefe Gustavo González López, como el nuevo ministro de Defensa.

Gustavo González López: tiene una amplia trayectoria en organismos de seguridad y defensa, incluyendo su paso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y cargos ministeriales previos.

Ministerio de Vivienda y Hábitat: Rodríguez nombró al mayor general Jorge Márquez Monsalve como el nuevo ministro, relevando a Raúl Paredes como el titular.

Asimismo, indicó la mandataria que Márquez "seguirá al frente de la Jefatura del Sistema 1x10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar".

Ministerio de Energía Eléctrica: Salió Jorge Márquez Monsalve y designan a Rolando Alcalá como titular de este ministerio.

Rolando Alcalá, es un ingeniero electricista, egresado de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional.

Obras Públicas y Servicios: la presidenta (E) designó a Juan José Ramírez como el nuevo vicepresidente sectorial.

Ministerio para el Transporte: para este cargo, Rodríguez designó a Jacqueline Faría, relevando de su cargo a Aníbal Coronado.

Ministerio para el Trabajo: Rodríguez designó este miércoles al magistrado de la Sala Social Carlos Alexis Castillo, relevando entonces a Eduardo Piñate.

Carlos Alexis Castillo es un abogado, profesor y especialista en Derecho del Trabajo, a quien le otorgó un permiso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para cumplir nuevas funciones.

Comandante de la Guardia de Honor Presidencial: Rodríguez designó al General de División Henry Navas Rumbos en este cargo.

La presidenta (E) asegura que su nombramiento responde a la necesidad de mantener una "absoluta lealtad" y honor patriota en la protección de la estabilidad institucional.

Dirección General de Contraiteligencia Militar (DGCIM): para el cargo, designó a Germán Gómez Lárez, quien asume el cargo con la misión de modernizar y fortalecer las estrategias del organismo.

Ministerio de Cultura: en este caso, se releva a Ernesto Villegas y se designa a Raúl Cazal como el titular de la cartera cultural. con "la responsabilidad de seguir enalteciendo la esencia de Venezuela y el valor de nuestras raíces".

Ministerio de Educación Universitaria: para este cargo, la presidenta (E) Rodriguez nombró a la profesora Ana María Sanjuán.

Misión Vivienda Venezuela: como jefe de esta misión adscrita al Despacho de la Presidencia, Rodríguez designó a Tarek William Saab, exFiscal General de la República.

La presidenta (E) resaltó que Saab "tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión".

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