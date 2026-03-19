Alerta por descargas eléctricas: Inameh prevé lluvias intensas en estos estados del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para las próximas horas se espera un incremento de la nubosidad.

A través de sus redes sociales, el Inameh divulgó las condiciones del clima este 19 de marzo, Día de San José.

Inameh prevé lluvias intensas en estos estados del país

Al respecto, el reporte destaca el desarrollo de núcleos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de actividad eléctrica en los estados fronterizos y del sur, mientras que la región capital podría registrar lluvias rápidas al final del día.

Durante las primeras horas del día, predominará la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, se estiman mantos nubosos con lloviznas dispersas en zonas puntuales en el norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro y el este de Sucre.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, también en la Gran Caracas, este de Falcón, la región de Los Andes y el estado Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

El panorama meteorológico cambiará después del mediodía. Según el Inameh, se prevé la formación de nubes de gran desarrollo vertical que traerán lluvias moderadas a fuertes en Zulia, Falcón, Lara, Táchira, Mérida y Trujillo, Bolívar y Amazonas.

Mientras que para la Gran Caracas se prevén mantos de nubosidad acompañados de lloviznas dispersas en la madrugada y primeras horas de la mañana; en la tarde y noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin descartar algunas lluvias en zonas de montaña.

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