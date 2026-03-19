Pago IVSS: confirman depósito de la pensión de abril 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó de manera oficial el pago de las pensiones correspondientes al mes de abril de 2026.

A través de sus redes sociales, el IVSS compartió los detalles del abono mensual para los adultos mayores en Venezuela.

Al respecto, precisó que se hará efectivo este viernes 20 de marzo.

Pago IVSS: confirman depósito

El organismo instó a los beneficiarios a hacer uso de los canales digitales de la banca pública y privada para movilizar sus fondos, con el objetivo de agilizar las transacciones y evitar las concentraciones físicas en las entidades bancarias.

"¡Atención, beneficiarios del IVSS! El próximo viernes 20 de marzo se realizará el pago de las pensiones correspondientes al mes de abril. Les recordamos que pueden utilizar la banca electrónica para realizar sus transacciones de manera rápida y segura, evitando largas esperas. Asimismo, les invitamos a mantener sus datos actualizados y a consultar la información oficial a través de la página web www.ivss.gob.ve", se lee en la publicación.

Tipos de pensión en Venezuela

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.

Invalidez o por discapacidad

Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitadas para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años de edad, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube