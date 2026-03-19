¿Cuándo vuelven los cruceros a Margarita? MSC promociona a la isla en su portal oficial de EEUU

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La isla de Margarita se prepara para recibir nuevamente cruceros desde Estados Unidos, un hecho que representa un impulso significativo para el turismo en Nueva Esparta.

El presidente de la Cámara de Turismo, Antonio De Abreu, destacó que la inclusión de la isla en la lista de destinos de la naviera italiana MSC Cruceros marca un avance importante y abre la puerta a que otras compañías sigan el mismo camino.

Se espera que los primeros cruceros lleguen en los próximos meses, aunque algunos pronósticos apuntan a que la reactivación completa podría extenderse hasta 2027.

“La empresa de cruceros MSC hizo mención de la isla de Margarita en su página web en Estados Unidos. Esto quiere decir que hay un avance importante para la posibilidad de la llegada de cruceros pronto”.

La Cámara de Turismo también señaló que Margarita no es el único destino atractivo en la región. La isla de Coche ofrece importantes opciones recreativas y podría incorporarse a las rutas de cruceros, diversificando la oferta y fortaleciendo la posición de Nueva Esparta como destino en el Caribe.

MSC Cruceros ha resaltado los principales atractivos de Margarita, incluyendo el Castillo de San Carlos Borromeo, la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de La Restinga, así como su biodiversidad y playas.

Esta promoción contribuye a que la isla sea reconocida internacionalmente como un destino de interés para turistas de cruceros.

El regreso de los cruceros representa no solo un fortalecimiento del sector turístico, sino también una oportunidad para que la región recupere visibilidad internacional y consolide su imagen como un destino seguro y atractivo en el Caribe.

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