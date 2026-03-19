Diplomacia

Embajada de EEUU en Venezuela ofrece estas vacantes por tiempo limitado: así puedes postularte

La oferta de trabajo estará disponible por pocos días, según indicaron las autoridades consulares 

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 08:00 pm
Embajada de EEUU en Venezuela ofrece estas vacantes por tiempo limitado: así puedes postularte
Foto: Referencial

La Misión de los Estados Unidos en Venezuela inició un proceso de captación de personal para cubrir vacantes en la Embajada ubicada en Caracas. 

Según se dio a conocer desde su portal web, las ofertas de empleo están orientadas a personas con experiencia en el área de vigilancia y protección de instalaciones, bajo la gestión de la Oficina de Seguridad Regional (RSO).

Vacantes disponibles y clasificaciones

El organismo diplomático detalló que busca candidatos para tres niveles de responsabilidad. Las posiciones publicadas son las siguientes:

Cronograma y proceso de postulación

Los interesados en participar en el proceso de selección deben consignar sus perfiles a través de la plataforma digital oficial. Los plazos de cierre para la recepción de solicitudes son los siguientes:

  • 22 de marzo de 2026 para los cargos de Guardia y Guardia Superior.

  • 23 de marzo de 2026 para el cargo de Supervisor de Turno de Guardia Local.

Recomendaron además a los postulantes verificar constantemente el portal ERA (Electronic Recruitment Application), ya que la delegación podría publicar nuevas vacantes próximamente.

La sede del edificicio consular se encuentra específicamente en la Calle F con Calle Suapure, Urbanización Colinas de Valle Arriba, Municipio Baruta.

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