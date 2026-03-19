Delcy Rodríguez encabeza reunión con Alto Mando saliente de la FANB: detalles

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Este jueves, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, encabezó un encuentro crucial en el Palacio de Miraflores con los integrantes del Alto Mando Militar que están por concluir sus funciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Esta reunión se lleva a cabo dentro del marco del proceso de renovación y relevo de los mandos en la institución.

En el encuentro participaron figuras clave como el exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien lideró la fuerza militar durante varios años, y su sucesor recién designado, el general en jefe González López.

Objetivos de la reunión en Miraflores

El principal objetivo del encuentro fue revisar los lineamientos estratégicos del país en áreas fundamentales como seguridad, defensa y estabilidad nacional. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la reunión buscaba asegurar que las políticas militares se mantuvieran continuas y fortalecer la estructura de mando en este período de cambios.

Se espera que las autoridades pertinentes emitan información oficial en las próximas horas con respecto a los nuevos directivos y los cambios dentro de la FANB.

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