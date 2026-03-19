Transportistas de Miranda recibirán 2 millones de dólares en créditos: conozca los detalles

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En un avance significativo para la modernización del transporte público, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, logró concretar una alianza estratégica que permitirá la inyección de 2 millones de dólares en créditos para los transportistas de la entidad.

El anuncio fue realizado por Jorge Mujica, presidente del Movimiento Bolivariano Sindical Profesional de Transportistas en Venezuela (MBSPTV).

​Alianza estratégica con la banca privada

​El financiamiento es el resultado de mesas de trabajo sostenidas entre la Gobernación y la plataforma Movi by Bancamiga.

Esta colaboración busca oxigenar la economía del sector y brindar herramientas financieras a quienes mantienen la movilidad en el estado.

​"Gracias a la alianza que se ha hecho con Movi by Bancamiga, el gobernador Elio Serrano ha logrado conseguir estos 2 millones de dólares en créditos para el sector transporte de Miranda", detalló Mujica, calificando la medida como una "gran victoria" para el país.

​Fecha de entrega y beneficiarios

​Se tiene previsto que los recursos sean entregados formalmente el próximo 25 de marzo.

El acto coincidirá con un evento de gran relevancia para el gremio: la reinauguración de la Proveeduría de Transporte del estado Miranda.

​Los financiamientos alcanzarán a prestadores de servicio en diversas modalidades, asegurando un impacto integral en la red de transporte:

Mototaxis y taxis.

Unidades de transporte urbano.

Unidades de transporte suburbano.

​Políticas públicas para el gremio

​Por su parte, José Alvarado, secretario de Transporte de la Gobernación y presidente de TransMiranda, resaltó que este logro es parte de una política sostenida junto al Frente de Transportistas.

El objetivo es mejorar las condiciones operativas de los conductores y, por ende, la calidad del servicio para los usuarios mirandinos.