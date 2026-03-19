¿Qué ocurrió con la segunda discusión del proyecto de Ley de Minas en la AN?

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) decidió diferir la segunda discusión de la Ley de Minas durante la sesión ordinaria de este jueves 19 de marzo.

Tras un avance significativo en el articulado, el cuerpo legislativo acordó retomar el debate la próxima semana para completar el análisis detallado de este instrumento clave para la economía nacional.

Avances en el Palacio Federal Legislativo

Durante la jornada de hoy, los parlamentarios lograron aprobar un total de 12 artículos. El proyecto de ley es extenso y técnico, constando de:

19 capítulos y 126 artículos.

Tres disposiciones transitorias, dos derogatorias y una disposición final.

Debido a la complejidad del texto, la directiva del Parlamento convocó a la continuación del debate, artículo por artículo, para el próximo martes 24 de marzo.

Seguridad jurídica e inversión

El objetivo central de esta nueva normativa, según expuso el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, es modernizar el sector extractivo.

El instrumento busca aumentar las garantías jurídicas necesarias para generar confianza y atraer capitales tanto de la inversión nacional como internacional, diversificando así las fuentes de ingreso del país en este 2026.