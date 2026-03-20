Le ponen el ojo a la venta y movilización de baba y chigüire: activan equipos de fiscalización en estos puntos

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El ministerio de Ecosocialismo (Minec), anunció este jueves que la Dirección General de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales arrancó un operativo especial de fiscalización.

Tendrá como objetivo controlar "el aprovechamiento, tráfico y comercialización" de varias especies silvestres, con enfoque en la baba (Caimán crocodilus), y el chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris), dos especies protegidas.

La baba y el chigüire, especies protegidas

De acuerdo con el Minec, "especialmente en esta época del año y su comercialización" tendrá" severas consecuencias legales. Esto se debe a las "celebraciones del Día de San José, con la internacionalmente famosa Fiesta de Elorza y el Día de la Llaneridad".

Asimismo, señala que activarán jornadas de concientización para la conservación de la fauna silvestre, "en especial para la protección de estas dos especies, cuyo consumo aumenta en la época cercana a la Semana Santa".

Operativo especial de fiscalización

El Minec precisa que durante estos operativos se "verificará la movilización y comercialización de los productos derivados del aprovechamiento de estas especies".

Esta medida será en los "principales puntos de control de las carreteras y troncales, predios y centros de acopio, mercados de comercialización y cualesquiera otros sitios en los que se expendan productos de la fauna silvestre".

Adicionalmente, señala queestos equipos de fiscalización estarán conformados por los funcionarios de cada institución integrantes del “Comité Nacional de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales”, según su jurisdicción en la zona.

¿Dónde estarán desplegados?

En este sentido, el Minec indica que los operativos de fiscalización estarán desplegados en "los diferentes fundos de aprovechamiento de especies de la fauna silvestres, así como centros de acopio y beneficio, depósitos, puntos de control fijos, y podrán establecer puntos de control debidamente autorizados por el responsable".

Con el fin de asegurar la protección de estas dos especies, los operativos estarán desplegados en todo el territorio nacional, "principalmente en los estados Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Carabobo, Portuguesa y Guárico".

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