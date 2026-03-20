¡Fronteras activas! Venezuela y Colombia redefinen intercambio comercial: sepa de qué se trata

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Venezuela y Colombia dieron un paso importante en su relación económica con la instalación de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial N.° 28, destinada a actualizar y fortalecer las normas que regulan el comercio bilateral.

La jornada estuvo encabezada por la ministra venezolana Coromoto Godoy y la ministra colombiana Diana Morales, quienes destacaron la importancia de convertir la cooperación económica en un motor de desarrollo regional.

Durante su intervención, Godoy resaltó que la comisión refleja la voluntad política de ambos gobiernos de impulsar la integración productiva y aprovechar la complementariedad económica entre los dos países.

Según la ministra, el objetivo es transformar la frontera binacional en un corredor económico dinámico que beneficie directamente a la población y a los sectores productivos.

Por su parte, la ministra Morales señaló que la comisión servirá como un espacio de diálogo y coordinación, proporcionando un marco claro para que las economías de Venezuela y Colombia trabajen de manera conjunta. Destacó que el esfuerzo binacional busca crear un bloque productivo que fortalezca la prosperidad y la cooperación mutua.

El Acuerdo de Alcance Parcial N.° 28 regula el comercio entre ambas naciones desde hace años, estableciendo normas sobre aranceles, flujos comerciales y coordinación económica.

La comisión tendrá la tarea de revisar y actualizar estos lineamientos para responder a las necesidades actuales y mejorar la eficiencia del intercambio de bienes y servicios.

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