Gobierno Nacional prepara "Semana Santa Segura 2026": detalles del operativo

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El Gobierno Nacional se prepara para el asueto de la Semana Santa 2026 con su despliegue del dispositivo de seguridad.

Al respecto, las autoridades han diseñado un despliegue que, a diferencia de años anteriores, pondrá el foco principal en la variable religiosa, refiere una NDP.

Gobierno Nacional prepara "Semana Santa Segura 2026"

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, confirmó que el objetivo es garantizar la paz no solo en balnearios y parques, sino especialmente en los centros de fe donde el pueblo venezolano acude masivamente a cumplir sus promesas.

Según explicó el funcionario, el dispositivo "Semana Santa Segura 2026" ha identificado 256 templos de alta afluencia a nivel nacional que contarán con una vigilancia especial.

Sin embargo, la cobertura no se limitará a estos puntos; el plan abarca los 3.614 Cuadrantes de Paz en todo el territorio donde existan centros religiosos, incrementando la presencia policial de manera progresiva para resguardar el reencuentro espiritual de los ciudadanos.

Palencia destacó la atención a solicitudes ciudadanas específicas. Un ejemplo es la organización del Vía Crucis en el estado Mérida, donde ya se ha coordinado con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad para garantizar el acompañamiento total de los devotos durante todo el recorrido procesional.

Control vial y prevención en troncales

Para quienes decidan viajar, el operativo mantendrá su estructura integral en las principales vías de comunicación.

El despliegue incluye:

Control en autopistas y troncales: Vigilancia estricta para garantizar un retorno seguro.

Prevención vial: Puntos de control para la revisión de vehículos y asistencia al conductor.

Espacios de recreación: Presencia activa de funcionarios en playas, ríos, balnearios y parques nacionales.

"Estamos transitando hacia un modelo donde el funcionario de seguridad no es un ente aislado, sino un actor que garantiza la democracia participativa junto al pueblo", indicó Palencia.

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