Las tres aerolíneas que lideran el regreso de la conexión Venezuela-EEUU: Conseturismo detalla

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Vicky Herrera, quien recientemente asumió la presidencia del Consejo Nacional de Turismo (Conseturismo) tras la gestión de Marisela de Loaiza, proyecta un panorama optimista para el sector.

Durante una entrevista con el economista, Nelin Escalante, Herrera, quien también lidera la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), asegura que se está trabajando para recuperar el flujo de visitantes extranjeros.

Nuevas conexiones aéreas en espera

La dirigente gremial señaló que uno de los hitos más esperados es la reactivación de la conexión aérea directa entre Venezuela y Estados Unidos. Según Herrera, es muy probable que estas operaciones se concreten antes de que finalice el mes de abril, debido a que los procesos administrativos y permisos han avanzado con rapidez en las últimas semanas.

No obstante, uno de los puntos clave para atraer turistas es la revisión de los trámites de ingreso al país. Herrera planteó la necesidad de facilitar el visado para los estadounidenses, buscando un equilibrio y reciprocidad ante las restricciones actuales.

El objetivo es eliminar trabas y ofrecer una recepción cordial que permita a los viajeros visitar los destinos venezolanos con tranquilidad, dejando de lado los prejuicios sobre la inseguridad.

El regreso de las aerolíneas

Sobre qué empresas iniciarán los vuelos, se estima que American Airlines sea la primera en retomar la ruta. No obstante, las aerolíneas venezolanas Avior y Laser también están en la lista para iniciar operaciones una vez obtengan toda la permisología necesaria.

Desmitificar la inseguridad para atraer inversión

Herrera enfatizó que es fundamental que los representantes diplomáticos y los turistas internacionales comprueben de primera mano la realidad del país. Bajo la premisa de que "si vienes, lo entiendes", el sector privado busca demostrar que los índices de peligro bajaron, permitiendo que Venezuela vuelva a ser un destino competitivo.

Además, destacó que el gremio mantiene conversaciones constantes con sus pares internacionales para formalizar paquetes turísticos y garantizar una operación segura y profesional.

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