Otorgan libertad plena a la periodista Nakary Mena y su esposo: ¿Qué solicitó el Ministerio Público?

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Tras más de nueve meses de detención, la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, el productor audiovisual Gianni González, recuperaron su libertad plena este viernes 20 de marzo.

El Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas dictó el sobreseimiento de la causa, poniendo fin a un proceso judicial que el gremio periodístico había calificado como arbitrario.

La solicitud clave del Ministerio Público

Durante la audiencia de juicio celebrada hoy, el Ministerio Público solicitó formalmente una sentencia absolutoria a favor de los trabajadores de la prensa.

Con esta acción, la representación fiscal desestimó las acusaciones que pesaban sobre el matrimonio por los supuestos delitos de:

Publicación de noticias falsas.

Instigación al odio.

Al no existir elementos probatorios que sustentaran estos cargos, el tribunal procedió a declarar la inocencia de ambos y a ordenar su liberación inmediata y sin restricciones.

"Con esta decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena, luego de haber sido arbitrariamente detenidos durante más de nueve meses", señalaron fuentes cercanas al caso.