Crean Centro Nacional de Artesanía para impulsar la industrialización de los creadores venezolanos

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En un acto que marca el inicio de una nueva etapa para las artes populares, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la creación del Centro Nacional de Artesanía.

Esta nueva institución nace con el objetivo de elevar la producción manual del país a niveles industriales, permitiendo que la identidad venezolana sea reconocida en mercados internacionales.

La mandataria encomendó esta tarea al recién designado Ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien asume el despacho con una agenda enfocada en la autonomía económica de los cultores.

Industrialización y Exportación

El enfoque principal de esta iniciativa es convertir las piezas artesanales en "embajadores de paz" y productos competitivos.

La presidenta encargada solicitó al ministro Cazal consolidar un proceso que trascienda la exhibición local.

“He pedido al nuevo ministro que iniciemos y consolidemos el proceso de industrialización de nuestros artesanos, para que se pueda conocer no solo en Venezuela; que podamos convertir el producto de nuestros artesanos en producto también de exportación”, enfatizó Rodríguez.

Logística y Comercialización

Para garantizar que esta transformación sea efectiva, se han girado instrucciones inmediatas a otros sectores del gabinete:

Solicitó la asignación inmediata de una sede para el Centro Nacional de Artesanía.

Rodríguez instruyó a Sergio Lotartaro, ministro encargado de los emprendimientos, garantizar espacios de comercialización masiva bajo el concepto de "Feria", donde se muestre la identidad profunda del pueblo.

Ante la solicitud de los creadores, se aprobó la asignación de vehículos para asegurar el transporte de los productos artesanales por todo el territorio nacional.