Delcy Rodríguez se reúne con el gabinete de Energía Eléctrica: establecen hoja de ruta para el ahorro energético

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Este sábado 21 de marzo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el gabinete de Energía Eléctrica ante la llegada de una ola de calor al país.

De acuerdo con lo conversado en el encuentro, la hoja de ruta será para fomentar el ahorro energético en el país durante este periodo de tiempo.

Calor se intensifica en Venezuela

La presidenta (E) hizo la advertencia sobre la llegada de la temporada de calor, que durará más de un mes afectando a diversos estados del país.

Al respecto, explicó que “hoy es un día importante, porque es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que, durante 45 días, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela”.

Hoja de ruta para el plan de ahorro energético

Durante el encuentro participaron las autoridades del Estado Mayor del Gabinete de Energía Eléctrica junto a Rodríguez. Adicionalmente, instó a los venezolanos y organismos públicos a hacer uso conciente de la electricidad, en aras de un plan de ahorro en todo el país.

En este sentido, la mandataria señala que se deben tomar medidas como que los aires acondicionados deben estar a "una temperatura que no supere los 21 grados, la desconexión de equipos eléctricos". Reiterando que "durante 45 días el calor y las temperaturas se van a intensificar en nuestro país”.

Por otra parte, exhortó a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional a cumplir con los planes de pico y poda, con el objetivo de evitar incidentes en las líneas de transmisión.

También aseguró que se coordinó con el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, para desarrollar un plan comunicacional. El despliegue de drones térmicos para monitorear las áreas de mayor riesgo, también forma parte del plan del ministerio de Energía Eléctrica y de Corpoelec.

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