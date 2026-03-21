Caso Wilmer Ruperti: esto es lo que se sabe sobre el dueño de Tiburones de La Guaira

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El empresario venezolano, Wilmer Ruperti, continúa detenido por las autoridades desde el jueves 19 de marzo, luego de que la policía de inteligencia del país solicitara una reunión con él, según información compartida por sus abogados el día viernes a Reuters.

Del mismo modo, Reuters afirma que el bufete de abogados Winston & Strawn detalló que a Ruperti se le pidió que se reuniera con la policía de inteligencia de Venezuela alrededor de la 1:00 p.m. el día jueves. A su vez, el reconocido medio añade que el equipo de seguridad del empresario venezolano fue detenido y seguidamente liberado, pero Ruperti permanecía bajo custodia hasta el viernes, aunque las autoridades no habían proporcionado ninguna justificación para su detención, relata Reuters con respecto a las palabras dadas por el bufete.

Sin embargo, no quedó claro por qué las autoridades llevaron a cabo la detención del también dueño del equipo Tiburones de La Guaira.

Transporte marítimo de petróleo

Por su parte, Ruperti, un reconocido empresario venezolano en el sector del transporte marítimo y del petróleo, adquirió fama luego de ayudar a transportar combustible a Venezuela durante la huelga entre los años 2002 y 2003 en la petrolera estatal PDVSA, papel que además lo llevó a consolidar sus vínculos con la administración del gobierno del expresidente Hugo Chávez.

Maroil Trading y PDVSA

En el mismo orden de ideas, durante años más recientes, su empresa Maroil Trading, con sede en Ginebra, se convirtió en un principal exportador de coque de petróleo venezolano gracias a un contrato establecido con la empresa estatal PDVSA. No obstante, tiempo después, dicho negocio se vio envuelto en una disputa con respecto a pagos y términos contractuales, según relató Reuters. }

Ruptura de relaciones

Finalmente, durante el año 2023 Reuters informó que PDVSA había suspendido las entregas a Maroil en medio de una auditoría.

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