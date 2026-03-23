Accidente aéreo: lo que se sabe tras el impacto del vuelo militar en Colombia

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Este lunes 23 de marzo un avión Hércules, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), cayó al suelo y luego explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del accidente, según lo informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez por medio de su cuenta en X.

En el mismo orden de ideas, versiones extraoficiales dieron a conocer que las víctimas podrían llegar a 90, aunque aún esto no ha sido confirmado.

Primeras versiones

A su vez, las primeras versiones del hecho se conocieron en medio de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por el actual paro minero del Bajo Cauca, en el cual se encontraban el ministro de Defensa, Sánchez, y de Interior, Armando Benedetti. De igual forma, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estaba en el lugar, según lo reseñó Impacto Venezuela.

Material audiovisual del accidente

En otro orden de ideas, durante los videos e imágenes que circulan en redes, se evidencia cómo la aeronave es consumida por las llamas mientras se escuchaban gritos de las víctimas y de las personas que se acercaban al punto.

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