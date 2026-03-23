¿Olvidaste tu Green Card? La falta de este trámite ahora puede llevarte a un centro de detención

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El panorama para quienes buscan refugio en Estados Unidos dio un drástico giro. Bajo una nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), miles de refugiados que ingresaron legalmente al país ahora enfrentan el riesgo de ser detenidos si no han obtenido su residencia permanente.

Esta medida marca una ruptura definitiva con las políticas de gestiones anteriores, eliminando la protección que impedía el arresto de refugiados por el simple hecho de no completar su trámite migratorio tras el primer año de estancia.

El fin del "estatus protegido" tras el primer año

La nueva orden establece que los agentes de inmigración deben detener a todo refugiado que, tras cumplir un año en territorio estadounidense, no haya solicitado la residencia legal permanente (Green Card).

El procedimiento implica que, una vez bajo custodia, la persona sea sometida nuevamente a un proceso de "inspección y examen de admisión".

Detención indefinida: El memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no especifica un límite de tiempo, mencionando únicamente que el encierro durará el “tiempo razonable necesario” para revisar cada expediente desde cero.

Anulación de normas previas: Esta directriz deja sin efecto el criterio de la era Obama, que protegía a los refugiados de la deportación o detención por retrasos administrativos en su solicitud de residencia.

Minnesota: el epicentro de las detenciones

La implementación de estas medidas ya ha mostrado sus primeros efectos en el estado de Minnesota, donde el Gobierno federal inició una revisión masiva de expedientes.

Traslados masivos: Al menos 100 refugiados en dicho estado fueron detenidos y enviados de forma repentina a centros de detención en Texas. Batalla judicial: Un juez federal ordenó recientemente la liberación inmediata de los retenidos en Minnesota. Sin embargo, este jueves otro magistrado evaluará si mantiene estas protecciones temporales o permite que USCIS continúe con las inspecciones forzosas.

Recorte histórico en el cupo de refugiados

Este endurecimiento administrativo se suma a una reducción drástica en las metas de admisión anual. El Gobierno ha fijado el límite para este año fiscal en apenas 7,500 refugiados, una caída estrepitosa frente a los 125,000 autorizados el año anterior.

Además, las autoridades federales han confirmado un cambio de prioridades en la selección de solicitantes, otorgando plazas preferentes a grupos específicos como los sudafricanos blancos, una decisión que ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones humanitarias y líderes religiosos.

La postura oficial: "Aplicar la ley vigente"

Un portavoz de USCIS defendió la nueva normativa asegurando que la agencia simplemente está cumpliendo con la ley migratoria que exige la reevaluación de los refugiados tras su primer año en el país.

Para los defensores de los inmigrantes, esta interpretación de la ley es una herramienta para presionar la salida de quienes ya contaban con una vida establecida en Estados Unidos.

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