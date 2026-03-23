Trump reacciona tras arresto de venezolano acusado por asesinato de una estudiante: “Biden lo dejó entrar”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el arresto de un inmigrante venezolano, quien está acusado por el asesinato de una estudiante universitaria en Chicago.

De acuerdo con Trump, el crimen sería consecuencia de las “políticas de puertas abiertas” implementada por la administración de su predecesor Joe Biden.

"Los estamos sacando rápido"

Sobre el ingreso del venezolano a EEUU, el mandatario aseguró que el presunto homicida habría entrado bajo las actuales políticas migratorias. “Es devastador. Estas personas fueron dejadas entrar por Biden”, manifestó.

En tal sentido, Trump afirmó que su gobierno trabaja con rapidez para expulsar a los inmigrantes en situación irregular. “Los estamos sacando, los estamos sacando rápido. Por eso ICE es tan importante, están haciendo un buen trabajo”, dijo.

Sobre el asesinato de la joven Sheridan Gorman, de 18 años de edad, Trump aseguró que está al día con los detalles del caso. “Vi todo anoche, me dieron una sesión informativa. Esta persona entró a través de Joe Biden con su política de puertas abiertas”, acusó.

Por otra parte, arremetió contra la vicepresidente Kamala Harris, a quien criticó por su rol en la política fronteriza. “Nunca vio la frontera, nunca hizo una llamada. Durante cuatro años no hizo nada”, atacó Trump.

Identifican a venezolano implicado en el crimen

El venezolano José Medina resultó detenido como principal sospechoso por la muerte de la estudiante de la Universidad Loyola de Chicago, en Estados Unidos.

La víctima recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba cerca del campus universitario.

El incidente se registró el pasado jueves, cuando se desató un tiroteo en el área de la casa de estudios.

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