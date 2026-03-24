¿Qué pasa con las familias separadas por el ICE en EEUU? Este es el costo que muchas deben pagar

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La detención de Eustáquio Orozco por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota sacude los cimientos de una comunidad que hoy reclama la libertad de uno de sus líderes laborales más activos.

El arresto del carpintero y organizador sindical, quien ahora permanece en el Centro Correccional de Cibola, Nuevo México, evidencia el impacto emocional y financiero que sufren las familias cuando el sistema migratorio extrae a sus pilares fundamentales.

Impacto de la separación

Para el entorno de Orozco, este proceso representa una barrera administrativa que ignora décadas de trabajo honesto y servicio público, dejando un vacío en la estructura de apoyo que el activista construyó para combatir el robo de salarios y fomentar la sindicalización en el estado.

Resulta importante destacar que el caso de la familia Orozco no es un incidente aislado, sino que se enmarca en operativos recientes como la "Operation Metro Surge", que han generado un clima de temor en escuelas y centros de trabajo según detalla el Tiempo Latino.

Incertidumbre

Pese a que el detenido cuenta con ahorros para sostener su hogar temporalmente, la incertidumbre legal y la distancia física imponen un castigo adicional a sus seres queridos, quienes ahora asumen la gestión de su legado comunitario.

La resiliencia de estos núcleos familiares depende hoy de la solidaridad vecinal y de la búsqueda de vías legales para revertir traslados a centros de detención privados, mientras exigen avenidas claras para la regularización de quienes ya forman parte esencial del tejido social estadounidense.

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