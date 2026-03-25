Más de $900 para abril: lista de quiénes recibirán este beneficio del Seguro Social en EEUU

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A partir del próximo mes, miles de personas en EEUU recibirán un depósito clave de la Administración del Seguro Social (SSA).

Dicho dinero corresponde al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un apoyo económico diseñado específicamente para familias y adultos con recursos económicos limitados.

Para muchos hogares hispanos en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles, este recurso es fundamental para cubrir gastos básicos como la renta y las medicinas, informó El Comercio. Sin embargo, es importante no confundir este beneficio con la pensión por años de servicio.

¿Quiénes califican para este dinero?

El programa SSI no es para todos los jubilados, sino para grupos con necesidades específicas. Los principales beneficiarios son:

Personas de 65 años o más con ingresos muy bajos.

Personas con ceguera o alguna discapacidad calificada.

Ciudadanos estadounidenses o residentes con estatus migratorio autorizado que vivan en los 50 estados o el Distrito de Columbia.

Montos máximos para abril de 2026

La cantidad de dinero que recibe cada persona varía según su situación de vivienda y otros ingresos que pueda tener. Sin embargo, los topes máximos establecidos para este año son:

Individual: hasta $994.

Parejas: hasta $1.491.

Cuidadores esenciales: $498.

Fecha de pago y organización familiar

El calendario indica que el depósito se realizará de forma regular el 1 de abril de 2026. A diferencia de marzo, donde el pago se adelantó por caer en fin de semana, en esta ocasión el dinero llegará en la fecha exacta a las cuentas bancarias o tarjetas de débito registradas.

Contar con esta fecha confirmada permite a las familias organizar mejor sus pagos de servicios esenciales como luz, gas, agua e internet, además de asegurar las compras del supermercado para el resto del mes.

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