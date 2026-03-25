Banco de Venezuela activa créditos para profesionales: ¿Cómo solicitarlo?

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El Banco de Venezuela (BDV) anunció el lanzamiento de un programa de financiamiento diseñado específicamente para el sector de los profesionales independientes.

Esta iniciativa busca ofrecer el impulso económico necesario para que abogados, ingenieros, médicos, contadores y otros especialistas puedan expandir su capacidad productiva y consolidar su presencia en el mercado nacional.

Soluciones integrales a la medida

El programa no solo contempla la asignación de recursos financieros, sino que se presenta bajo un esquema de Soluciones Integrales.

Estas herramientas están adaptadas a las necesidades técnicas y operativas de cada práctica profesional, permitiendo elevar de forma inmediata la calidad de los servicios ofrecidos.

Los principales objetivos de este financiamiento son:

Proveer capital para el crecimiento del negocio personal o buffet.

Facilitar la adquisición de equipos o tecnología necesarios para la práctica profesional.

Fortalecer la competitividad del profesional frente a las demandas actuales del mercado.

¿Cómo solicitarlo? El paso a paso

Para acceder a estos beneficios, el BDV ha simplificado el proceso de captación a través de sus plataformas digitales, permitiendo una atención personalizada por parte de sus especialistas financieros.

El profesional interesado debe ingresar al portal oficial de la institución y completar el formulario de solicitud.

Una vez enviados los datos, un ejecutivo de negocios del banco se pondrá en contacto con el solicitante.

En esta fase, se analizan las Soluciones Integrales BDV que mejor se adapten a la realidad económica y los requerimientos específicos del profesional.