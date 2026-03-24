Seguro Social de EEUU lanza su cronograma de pagos de abril: ¿Cuándo te toca cobrar?

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Millones de beneficiarios en Estados Unidos organizan sus finanzas personales ante la llegada de los depósitos del Seguro Social correspondientes al cuarto mes del año.

En un contexto económico marcado por el alto costo de la vida, el ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8% aplicado para este 2026 eleva el pago promedio de un jubilado a aproximadamente $2 071, lo que representa un aumento de $56 adicionales.

Es importante que los pensionados distingan entre los fondos provenientes del historial laboral y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), el cual ofrece montos máximos de $994 para individuos y $1,491 para parejas, destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

Fechas de pago

Según detalla Mundo Now, este es el calendario oficial de pagos de la SSA para abril:

1 de abril: pago del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

3 de abril: beneficiarios que cobran desde antes de mayo de 1997 o reciben ambos beneficios (SSI y Seguro Social).

8 de abril: personas nacidas entre el 1 y el 10 del mes.

15 de abril: personas nacidas entre el 11 y el 20 del mes.

22 de abril: personas nacidas entre el 21 y el 31 del mes.

Límites

La administración del sistema mantiene límites de ingresos laborales para quienes deciden trabajar mientras reciben sus beneficios, permitiendo a personas con discapacidad percibir hasta $1 690 mensuales sin arriesgar su cobertura.

Quienes aún no alcanzan la edad plena de jubilación deben respetar el tope anual de $24 480 para evitar penalizaciones en sus cheques mensuales.

Esta planificación escalonada busca optimizar la liquidez de los hogares y prevenir tensiones financieras en un periodo donde el encarecimiento de los alquileres y las medicinas consume rápidamente los ingresos fijos de la población de la tercera edad.

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