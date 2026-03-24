A partir de esta fecha miles de venezolanos perderán la licencia de conducir en EEUU: sepa por qué

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Cientos de miles de venezolanos en Florida enfrentan una cuenta regresiva que amenaza su movilidad legal antes de que finalice el primer semestre de 2026.

A partir del 2 de abril, las licencias de conducir vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS) perderán vigencia, dejando a una gran parte de la comunidad sin la posibilidad de renovar el documento si su estatus migratorio depende exclusivamente de este programa.

Autoridades

Autoridades de Miami-Dade confirman que la emisión de estos permisos se rige estrictamente por la normativa estatal, la cual exige documentación migratoria vigente para procesar cualquier extensión, una situación que pone en jaque a quienes no poseen procesos de asilo paralelos o permisos de trabajo alternativos.

La incertidumbre sobre la continuidad del TPS genera un efecto dominó que ya altera la rutina laboral y familiar de aproximadamente 600,000 ciudadanos venezolanos residentes en el estado según detalla Telemundo Miami.

¿Qué pueden hacer?

Es importante que los conductores afectados acudan a las oficinas del recaudador de impuestos con toda su documentación disponible para evaluar casos particulares, ya que cada expediente se analiza bajo una tabla de normativas específicas de Florida.

Mientras organizaciones civiles alertan sobre el impacto económico que supondría una masa de trabajadores sin capacidad de desplazamiento legal, los líderes comunitarios instan a la población a buscar asesoría legal inmediata para explorar otras vías de regularización antes de la fecha límite.

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