Alerta en California: el requisito que debes cumplir antes del 1 de abril para no perder el SNAP

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A partir del 1 de abril de 2026, la asistencia alimentaria en California, llamada CalFresh, va a experimentar una de las transformaciones más significativas en décadas. Esto se debe a la implementación de la ley federal H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill.

Como resultado, miles de beneficiarios de CalFresh —la versión californiana del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)— se enfrentarán a nuevas restricciones que podrían dejarlos sin el apoyo esencial para sus comidas diarias.

Si tú o tu familia dependen de estos beneficios, es crucial entender qué cambios se avecinan y cómo prepararse para las próximas recertificaciones.

Restricciones severas para inmigrantes con estatus legal en CalFresh

A partir del 1 de abril, se implementa un cambio drástico que afecta a la comunidad inmigrante.

Antes, bajo la normativa anterior, varios grupos de extranjeros con presencia legal en el país podían acceder a CalFresh. Sin embargo, la nueva legislación ha eliminado la elegibilidad para la mayoría de estas categorías.

¿Quiénes se quedarán sin este beneficio?

Según el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), los siguientes grupos ya no podrán acceder a CalFresh:

Asilados y refugiados.

Personas con permiso humanitario (parolees), a excepción de aquellos de origen cubano o haitiano.

Víctimas de trata de personas y sobrevivientes de violencia doméstica que no tengan estatus de ciudadano.

Individuos con deportación o remoción suspendida.

Es importante destacar que, según fuentes oficiales de los condados de Orange y San Diego, los beneficiarios actuales de estos grupos seguirán recibiendo su ayuda hasta su próxima fecha de recertificación anual.

Sin embargo, las nuevas solicitudes que se presenten después del 1 de abril serán evaluadas bajo estas nuevas y restrictivas reglas de inmediato.

CalFresh prohíbe la compra de ciertos productos

Un cambio importante que entra en vigor este abril es la limitación en los tipos de alimentos que se pueden comprar.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha dado luz verde a exenciones que permiten a los estados restringir la compra de productos que se consideran "no nutritivos".

A partir del 1 de abril, los cupones de SNAP ya no se podrán usar para comprar:

Refrescos y bebidas energéticas.

Dulces y postres listos para consumir.

Bebidas que contengan más de 5 gramos de azúcar añadido.

Esta iniciativa tiene como objetivo disminuir las tasas de obesidad entre los beneficiarios del programa, aunque organizaciones como la Asociación de Bancos de Alimentos de California advierten que esto puede complicar las cosas y generar estigmas en las cajas de los supermercados.

Próximo paso de CalFresh: requisitos de trabajo en junio

Aunque el enfoque de abril es la inmigración y la nutrición, las familias deben prepararse para el 1 de junio de 2026.

En esa fecha, se ampliarán los requisitos de trabajo para los "Adultos Capaces sin Dependientes" (ABAWD).

La edad para cumplir con estas reglas sube de los 54 a los 64 años. Esto significa que los adultos en este rango de edad deberán demostrar que trabajan, se capacitan o realizan voluntariado al menos 80 horas al mes para no perder sus beneficios después de tres meses.

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