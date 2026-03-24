El Ultra Music Festival toma el control del Bayfront Park: ¿Cuáles vías estarán cerradas en Miami?

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El corazón de Miami se transforma nuevamente en el epicentro de la escena global del EDM con la llegada de miles de fanáticos de todas las latitudes. Las cuadrillas de montaje trabajan a contrarreloj para levantar las icónicas estructuras que albergarán a los mejores DJs del planeta durante el próximo fin de semana.

Este despliegue logístico anual supone un reto mayúsculo para los residentes y trabajadores que transitan diariamente por las calles del centro. La ocupación de los espacios públicos genera malestar entre los vecinos, quienes reportan ruidos de pruebas de sonido e interrupciones en el flujo peatonal habitual.

El Departamento de Policía de Miami confirma que Bayfront Park ya empezó a cerrarse por el montaje de Ultra Music Festival 2026 desde la mañana de este lunes. Según detalla que la prohibición total de tránsito en sectores clave de Biscayne Blvd iniciará oficialmente este jueves 26 de marzo a las 9:00 p.m.

¿Cuáles son los desvíos recomendados por el Bayfront Park?

Los conductores que viajen hacia el norte por Biscayne Boulevard encontrarán un desvío obligatorio hacia los carriles del sur a la altura de SE 1st St. Por otro lado, quienes circulen hacia el sur deberán girar obligatoriamente al oeste en NE 6th St para continuar su trayecto por NE 2nd Ave o North Miami Ave.

Estas modificaciones viales se mantendrán vigentes de forma ininterrumpida hasta la mañana del lunes 30 de marzo, una vez finalizado el festival. Se estima que más de 165.000 asistentes se den cita en el parque, lo que congestionará las rutas alternativas durante las horas de mayor afluencia de público.

Las autoridades recomiendan el uso del transporte público, como el Metromover y Metrorail, los cuales extenderán sus horarios de servicio hasta las 2:00 a.m. el viernes y sábado. Para el domingo 29 de marzo, el sistema de trenes funcionará hasta la medianoche para facilitar la salida ordenada de los miles de turistas.

¿Cómo acceder a PortMiami por el montaje de Ultra Music Festival 2026?

Aunque el acceso al puerto por NE 5th St permanecerá abierto para los cruceristas, la policía sugiere encarecidamente utilizar el túnel de PortMiami desde la I-395. Esta ruta directa permite evitar completamente la zona de conflicto en el Downtown y reduce los tiempos de espera que suelen superar los 40 minutos en días de evento.

Los oficiales de tránsito patrullarán las intersecciones críticas para agilizar el paso de vehículos de emergencia y residentes locales debidamente identificados. Se prohíbe el estacionamiento en áreas restringidas y las grúas municipales retirarán cualquier automóvil que obstaculice las vías de evacuación señalizadas por el equipo de seguridad.

La organización del festival reitera que el acceso peatonal a las áreas residenciales no se verá afectado, aunque se requerirá paciencia debido a los controles de seguridad. El impacto económico del evento en la ciudad supera los 200 millones de dólares, lo que justifica, según el ayuntamiento, las molestias temporales causadas por el montaje.

¿Cómo va el montaje de Ultra Music Festival 2026?

El ruido de las pruebas de sonido comenzará a intensificarse a partir del miércoles, afectando principalmente a los edificios frontales de Biscayne Boulevard. Los residentes del área han expresado su preocupación por el nivel de decibelios y el acceso limitado al frente marítimo durante las próximas dos semanas de desmantelamiento.

El festival operará oficialmente desde el viernes 27 de marzo a las 4:00 p.m. hasta la medianoche, manteniendo horarios similares durante el sábado y cerrando el domingo a las 10:00 p.m. El plan de limpieza post-evento iniciará de madrugada para intentar reabrir la circulación vehicular lo antes posible el lunes por la mañana.

Si usted debe transitar por el Downtown esta semana, considere aplicaciones de tráfico en tiempo real para identificar los cuellos de botella más severos. La planificación anticipada resulta vital para evitar que el ritmo frenético de los sintetizadores arruine sus traslados laborales o compromisos personales en la ciudad del sol.

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