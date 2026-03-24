DoorDash reembolsa 10% del gasto en gasolina a sus repartidores: ¿Cómo recibir el bono?

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El incremento constante en los precios de la energía golpea con fuerza la rentabilidad de los trabajadores independientes en todo el país. Quienes utilizan su vehículo particular como herramienta de trabajo principal enfrentan costos operativos que reducen drásticamente sus ganancias netas cada jornada.

Esta situación crítica afecta la estabilidad económica de miles de hogares que dependen exclusivamente de los ingresos por servicios de mensajería. Ante la presión inflacionaria, las empresas del sector buscan estrategias para evitar una fuga masiva de colaboradores hacia otras áreas laborales.

La empresa DoorDash ofrece ayuda por aumento de gasolina con un reembolso de 10% y bonos adicionales por recorrido a través de un comunicado oficial emitido este martes. La empresa confirma que la medida responde al precio del galón, el cual supera los 5.29 dólares en estados como California.

¿En qué consiste el reembolso de DoorDash?

El programa otorga una devolución del 10% en cada carga de combustible para los repartidores que utilicen la tarjeta de débito Visa Crimson. Este beneficio quintuplica el ahorro habitual del 2% y permanece activo incluso cuando el conductor no realiza entregas dentro de la aplicación móvil.

Asimismo, la compañía implementa un sistema de bonificaciones semanales para compensar el desgaste y el gasto energético en trayectos largos. Los conductores que acumulen al menos 125 millas de recorrido reciben un pago de 5 dólares, cifra que escala según la actividad.

Aquellos trabajadores que alcancen las 250 millas semanales obtienen un bono de 15 dólares adicionales en su cuenta de pago. Estos incentivos buscan aliviar la carga financiera en zonas suburbanas o rurales, donde las distancias entre los comercios y los clientes resultan mayores.

¿Quiénes califican para que DoorDash le reembolse el 10%?

La asistencia beneficia a todos los repartidores registrados en la plataforma dentro del territorio estadounidense que posean la herramienta financiera de la marca. Actualmente, más de la mitad de la flota de conductores ya dispone de esta tarjeta para gestionar sus cobros diarios.

Los usuarios de vehículos eléctricos también reciben atención especial dentro de este esquema de apoyo ante la crisis energética nacional. La empresa ofrece un reembolso del 2% en los gastos de carga eléctrica y otorga descuentos exclusivos en estaciones de servicio especializadas.

El plan representa un ahorro estimado de entre 1 y 1.50 dólares por galón para los repartidores con mayor volumen de entregas. Esta ayuda directa permite que el trabajador conserve una mayor parte de su ingreso neto sin que el costo operativo absorba su utilidad.

¿Por qué DoorDash ofrece esta ayuda?

El precio promedio nacional de la gasolina roza actualmente los 4 dólares por galón, lo que genera una barrera económica para el autoempleo. Los repartidores carecen de un salario fijo que absorba estas fluctuaciones, por lo que dependen totalmente de este tipo de subsidios corporativos.

DoorDash reconoce que el combustible figura como el gasto más importante para sus colaboradores y busca proteger la rentabilidad del servicio. La medida intenta mitigar el impacto del aire gélido económico que supone la inflación en el transporte para este primer trimestre del año.

La plataforma mantiene abierta la solicitud de la tarjeta de beneficios para que los nuevos integrantes se sumen a este plan de ahorro. De esta manera, la empresa refuerza su red de apoyo y asegura la continuidad de las entregas en las ciudades con precios más altos.

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