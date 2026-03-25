La UCLA tiene cupos disponibles para 15 carreras: fechas para registrarte

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) anunció la apertura del proceso de registro para bachilleres de cualquier año de graduación interesados en cursar estudios superiores.

Esta convocatoria se realiza bajo la modalidad de "Disponibilidad de Cupos" y abarca diversas áreas del conocimiento en sus distintas sedes.

¿Cuáles son las carreras disponibles?

La oferta académica para este proceso incluye programas de pregrado en las facultades de ciencias, ingeniería y humanidades. Los aspirantes pueden optar por las siguientes opciones de estudio:

En el área de ciencias sociales y administrativas se encuentran disponibles Desarrollo Humano, Contaduría Pública, Administración y Economía. Por su parte, la oferta en ingeniería y tecnología contempla Ingeniería Informática, Ingeniería de Producción, Ingeniería Telemática, Ingeniería Civil, Urbanismo y Análisis de Sistemas.

Asimismo, la institución ofrece cupos para las licenciaturas en Física y Matemática. En cuanto al sector agroindustrial y técnico, se encuentran abiertas las inscripciones para Ingeniería Agroindustrial, Tecnología Agropecuaria (en la sede de Carora) y Tecnología Agroindustrial (en la sede de El Tocuyo).

Así te puedes inscribir

El periodo de inscripción oficial inicia este 19 de marzo y se extenderá hasta el próximo 9 de abril de 2026. El proceso se realiza exclusivamente de manera virtual para garantizar el acceso a todos los bachilleres interesados independientemente de su ubicación geográfica.

Para formalizar la solicitud, los candidatos deben ingresar al portal web oficial de la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE) a través del enlace.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube