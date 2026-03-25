Temporada de huracanes 2026 en EEUU: lo que debes saber sobre el nuevo "cono de trayectoria" del NHC

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A partir de este 2026, la forma en que los residentes en Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes reciben información sobre huracanes ha dado un giro histórico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha implementado cambios estructurales en su famoso "cono de incertidumbre", buscando que la población comprenda mejor que el peligro no se limita a la costa, sino que avanza con fuerza hacia el interior del país.

Alertas en tierra

El mapa ahora habla de tu ciudad La actualización más significativa para esta temporada es la integración de todas las vigilancias y avisos de tormenta tropical y huracán directamente sobre el mapa terrestre.

Anteriormente, el gráfico se centraba en la trayectoria del ojo del sistema sobre el océano; ahora, el sombreado del cono incluirá las alertas vigentes tanto en zonas costeras como en el interior.

Michael Brennan, director del NHC, ha enfatizado que este cambio busca empoderar a las familias para una preparación temprana.

Los vientos destructivos y las inundaciones no se detienen en la playa, y el nuevo diseño visual permite identificar si su zona de residencia, aunque esté a kilómetros del mar, se encuentra bajo riesgo inminente.

El peligro del agua: Históricamente, el cono se enfoca en el viento, pero el NHC recuerda que las inundaciones por lluvia y marejadas suelen causar más fatalidades. El nuevo mapa ayuda a visualizar este riesgo tierra adentro.

La evolución tecnológica: de círculos a elipses

Desde su creación en 2002, el cono se basaba en círculos fijos de error. Sin embargo, para 2026 el NHC introduce una versión experimental más precisa:

Uso de elipses: en lugar de círculos, el nuevo gráfico utiliza elipses ancladas a cada punto del pronóstico. Esto permite ajustar el margen de error según la velocidad y dirección específica de cada tormenta.

en lugar de círculos, el nuevo gráfico utiliza elipses ancladas a cada punto del pronóstico. Esto permite ajustar el margen de error según la velocidad y dirección específica de cada tormenta. Mayor cobertura de probabilidad: el cono tradicional cubría el 67% de la trayectoria probable. El nuevo modelo amplía este margen al 90%, ofreciendo una visión mucho más realista de hacia dónde podría desviarse el fenómeno.

Nuevas herramientas para Hawái y zonas vulnerables

La protección se extiende también al Pacífico.

Hawái cuenta ahora con un sistema propio de alertas de marejada ciclónica, que incluye gráficos de inundación máxima prevista y avisos con hasta 72 horas de antelación.

Estos datos, que ya se utilizaban en el Golfo de México y la Costa Este, son vitales para residentes en zonas bajas que dependen de una evacuación oportuna.

Claves para leer el nuevo gráfico:

Sombreado único: el cono de cinco días mantiene un color uniforme para evitar confusiones sobre la intensidad. Líneas diagonales: si observa líneas de color rosa y azul, significa que en esa zona coinciden una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical. Fuentes oficiales: todos los boletines intermedios y completos están disponibles en tiempo real a través de hurricanes.gov.

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