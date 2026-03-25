Las tres condiciones de Chevron para elevar su inversión en Venezuela: detalles de la estrategia petrolera

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Un reporte exclusivo de The Wall Street Journal, aseguró que el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, condicionó las inversiones de gran escala en Venezuela.

Durante su intervención en el foro CERAWeek 2026, Wirth subrayó que, aunque la producción mostró señales de crecimiento a principios de año, la compañía requiere un marco legal más sólido y "seguridad jurídica".

Según la información difundida por el diario, a pesar de los cambios legales aprobados por Venezuela en enero de 2026 para atraer capital privado, la cúpula de Chevron considera que estas medidas son todavía insuficientes para retomar los niveles de producción de hace una década.

Estrategia financiera y metas de producción

La hoja de ruta de la petrolera es elevar la producción en un 50% durante los próximos dos años. No obstante, la directora financiera de la firma, Eimear Bonner, precisó que no se inyectará capital fresco desde el exterior.

En su lugar, la estrategia consiste en autofinanciar las operaciones reinvirtiendo el dinero obtenido por la venta del crudo venezolano, manteniendo así el gasto total de capital sin variaciones externas.

Puntos clave de la actual reforma legal en Venezuela

El diputado Orlando Camacho detalló que la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos busca dinamizar el sector mediante tres ejes fundamentales que ya están en marcha:

Gestión a propio riesgo : las empresas operadoras pueden asumir la gestión integral de los proyectos, evitando que el Estado adquiera nuevas deudas.

: las empresas operadoras pueden asumir la gestión integral de los proyectos, evitando que el Estado adquiera nuevas deudas. Flexibilidad en regalías : se contempla la posibilidad de reducir los pagos por derecho de extracción para incentivar el desarrollo de campos petroleros nuevos.

: se contempla la posibilidad de reducir los pagos por derecho de extracción para incentivar el desarrollo de campos petroleros nuevos. Arbitraje independiente: la inclusión de mecanismos externos para la resolución de conflictos, buscando ofrecer mayor confianza a los socios extranjeros.

Operaciones actuales y compromiso técnico

Con una fuerza laboral de 3.000 empleados, Chevron se mantiene como el socio más importante de PDVSA, operando en los campos Petroboscán, Petroindependiente, Petropiar y Petroindependencia.

Mariano Vela, presidente de la sucursal en Venezuela, reafirmó ante las autoridades locales la disposición de la empresa para aportar innovación tecnológica y experiencia operativa, con el fin de lograr un mercado energético más competitivo y eficiente.

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