Irán niega negociaciones con EEUU tras anuncio de Trump: "nunca llegaremos a un acuerdo"

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Autoridades de Irán rechazaron las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre supuestas negociaciones entre Washington y Teherán y aseguraron que no alcanzarán ningún acuerdo.

El pronunciamiento se dio en medio de una escalada militar y tensiones en el mercado energético.

De acuerdo con la publicación de EFE, el Ejército iraní respondió ante las declaraciones de Trump con un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Irán rechaza negociaciones con EEUU

El portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya manifestó que las afirmaciones de la Casa Blanca sobre contactos con la República Islámica son falsas.

“No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, indicó el comunicado de Irán.

La misiva se realizó luego de que Trump afirmara que Estados Unidos e Irán alcanzarían “un acuerdo” en el marco de supuestas conversaciones que “están en marcha” con Teherán.

El presidente estadounidense también había asegurado que en Irán se produjo “un cambio en el régimen”.

Trump agregó que los representantes iraníes con los que Washington dialogaba habían “acordado que nunca tendrán el arma nuclear” y que Teherán concedió un “regalo muy grande” relacionado con el estrecho de Ormuz.

A pesar que desde Teherán reconocieron algunos contactos indirectos con la Casa Blanca, rechazaron cualquier tipo de negociación.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, reafirmó su postura en una declaración difundida por la televisión estatal.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, cuestionó.

Amenazan con mantener altos precios del petróleo

Asimismo, insistió en que la posición iraní no cambió desde el inicio. “Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”, afirmó.

El Ejército iraní advirtió además sobre el impacto del conflicto en el mercado energético. Según el comunicado, los precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional.

“Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, indicó.

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