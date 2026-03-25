¿Qué hará María Corina con el petróleo? Esto dijo a inversionistas en EEUU

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La dirigente opositora, María Corina Machado, expuso su propuesta para el sector de hidrocarburos durante su participación en la conferencia internacional CERAWeek realizada en Houston, Estados Unidos.

La premio Nobel de la Paz 2025 planteó ante los inversionistas globales un modelo económico fundamentado en la reducción de la intervención estatal, la transparencia absoluta y el establecimiento de regalías al 20%.

De acuerdo a lo reseñado, en su discurso Machado destacó las ventajas de invertir en la nación suramericana y delineó los ejes centrales de su proyecto.

"Trabajando junto a un grupo de expertos, ejecutivos y técnicos en la industria petrolera hemos desarrollado un plan para el sector, diseñado con inversionistas internacionales y nuestra gente. Quiero ser clara: el rol del Estado tiene que salir del camino y pavimentar la vía para las condiciones correctas" afirmó Machado.

El plan que estructuró su equipo de asesores incluyó la figura del arbitraje internacional para brindar seguridad jurídica a las compañías extranjeras.

Sobre la captación de capitales, la dirigente reconoció el respaldo foráneo y aseguró que el país experimenta el inicio de una nueva etapa para los negocios.

"Cuando las condiciones correctas estén dadas, lograremos la inversión que necesitamos. ¿Cómo logramos esas condiciones? Estoy aquí para decirles. Nosotros estamos agradecidos con los esfuerzos del presidente Trump. Se abre un nuevo camino para nuestro país", expresó.

Machado resaltó que Venezuela ofreció un entorno de estabilidad por su lejanía de las zonas de conflicto mundial y por contar con una sociedad cohesionada, sin tensiones religiosas, raciales o étnicas.

"El rol del Estado debe ser limitado. Por primera vez en la historia de Venezuela, tendremos reglas claras y garantizaremos que estas condiciones se mantengan" agregó durante su intervención en el evento.

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