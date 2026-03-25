PDVSA desmiente al medio "El Español": niega negociaciones con cupos de petróleo para el PSOE

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Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), desmintió las acusaciones del medio El Español sobre supuestos negocios ilícitos sin ningún sustento

"Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) desmiente de manera categórica y absoluta la información publicada por el medio El Español, al tratarse de afirmaciones falsas, infundadas y sin ningún sustento en la realidad", reza el texto.

La estatal petrolera niega haber autorizado la entrega de documentos o "sobres" a personas como Víctor de Aldama ni negociaciones en el aeropuerto de Barajas con José Luis Ábalos, calificando las informaciones como difamatorias.

"PDVSA aclara que nunca se ha entregado ni autorizado desde esta estatal venezolana la entrega de ningún "sobre" o documento a persona alguna vinculada a los hechos referidos, incluyendo al ciudadano Víctor Aldama. Asimismo, es totalmente falso que se haya negociado, en el Aeropuerto de Barajas o en cualquier otro espacio, algún cupo de petróleo con el ciudadano José Luis Ábalos", señala.

Igualmente, aclara que es falso que que PDVSA haya fijado un supuesto cupo de petróleo ni para el PSOE, ni para la Internacional Socialista.