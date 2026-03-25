Delcy Rodríguez y Donald Trump serán ponentes en Foro de Inversiones a realizarse en Miami

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ha sido incluida en la agenda oficial de la Cumbre Prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales (FII).

El evento, que inicia este miércoles en Miami Beach, contará con la mandataria como oradora en el panel de discusión titulado “The New LATAM Order”, según confirmó la organización a través de su portal web.

La cumbre congregará a líderes del sector político, financiero y empresarial a escala mundial. El propósito central del FII es fomentar la cooperación internacional y detectar oportunidades de inversión en mercados emergentes, con un enfoque prioritario en la región de América Latina.

La convocatoria se produce en medio de gestiones del gobierno encargado para reactivar de sectores productivos y la apertura de canales diplomáticos, incluyendo el reciente restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos.

Presencia de Trump y agenda

La agenda del evento destaca la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien figura como orador principal para el viernes 27 de marzo.

Aunque los mandatarios tienen programadas sus ponencias en días distintos, la organización señala que la concurrencia de ambos líderes permite proyectar posibles intercambios estratégicos de carácter indirecto sobre el desarrollo económico regional.

Durante la jornada inaugural del miércoles, además de los paneles temáticos, se llevarán a cabo encuentros bilaterales. Estas reuniones buscan facilitar alianzas entre gobiernos y el sector privado en áreas clave como tecnología, infraestructura y energía.

Reconfiguración económica y mercados emergentes

Los portavoces del FII resaltaron que el foro funciona como una plataforma para generar confianza en las economías en desarrollo. La inclusión de Venezuela en el debate sobre el nuevo orden latinoamericano responde a las recientes transformaciones políticas y económicas que atraviesa el país en los últimos meses.

Asimismo, el evento pretende establecer una hoja de ruta para inversiones sostenibles, permitiendo que representantes gubernamentales y corporativos discutan mecanismos para estabilizar y potenciar los mercados de la región.

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