Asobanca apuesta por la tendencia digital: avanza la asignación de divisas y las alternativas tecnológicas para la banca

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La digitalización destaca como una tendencia clara en la asignación de divisas en el país, así lo consideró el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco Rodríguez.

"La tendencia es que el físico va a ir desapareciendo como estábamos acostumbrados a verlo", indicó.

Al respecto, señaló que esta evolución significa que se mantendrá el uso de divisas; sin embargo, se espera que no sea en las proporciones físicas anteriores. "No tiene sentido que en el 2026, en un mundo digitalizado, que la tendencia justamente es que todo sea virtual, sigamos utilizando el físico de la manera que lo veníamos usando", enfatizó Pacheco Rordíguez.

Con respecto al otorgamiento de divisas, precisó que los bancos del Estado comenzaron con el otorgamiento de divisas digitales y que ya comenzaron a incorporarse los bancos privados, lo que facilita el acceso de las personas a las divisas. Destacó que el objetivo es ofrecer un acceso más seguro a productos y servicios que se a similar a los existentes para el Bolívar, como lo es el pago móvil.

Durante la realización del foro "Promoviendo la equidad y el liderazgo femenino desde el sector bancario", el representante de Asobanca mencionó que, en medio de este avance tecnológico en el país, también se ha incorporado el servicio contactless, conocido como pago sin contacto, que -a su juicio- ha tenido un despliegue rápido y estiman que para finales de año los porcentajes estén por encima del 80 %.

Destacó que la sustitución de los puntos de venta anteriores por los nuevos con tecnología contactless se realiza de manera rápida, estima que cerca de un 60 % ya cuenta con esta opción y aseguró que trabajan para que a finales de este año el pago contactless sea "prácticamente la regla y no la excepción", puesto que esto permite agilizar y facilitar cualquier servicio que requiera pagos.

Proyecciones para este 2026

Las proyecciones del sector para este 2026 "son favorables", según Pacheco Rodríguez. El experto citó que los economistas estiman un crecimiento del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero más allá de este procentaje, resalta la importancia de un crecimiento "sostenido en el tiempo".

"Más que ese crecimiento en términos porcentuales es la posibilidad de de que sea un crecimiento sostenido en el tiempo, como ustedes bien saben, una cantidad de leyes que están siendo reformadas van a dinamizar la economía, y va a ser posible que el crédito, cada vez, sea mucho más democrático y un mayor número de personas pueda tener acceso al mismo", expresó.

Explicó que en 2025 el crédito representó un 4 % del PIB en 2025, pero las proyecciones indican que en 4 o 5 años podría alcanzar el 20 %; es decir, que el crédito será "más accesible" y se convertirá "en una herramienta fundamental para las pymes, para los emprendedores".

Sobre el encaje legal, dijo que se espera que se reduzca "en la medida que se vayan estabilizando las variables macroeconómicas" y se mantenga un flujo de ingresos permanente.

Apps de crédito

Ante el surgimiento de nuevas aplicaciones de crédito a disposición de los venezolanos, donde se le permite a los ciudadanos adquirir bienes o servicios pagando una inicial y luego varias cuotas hasta cancelar el costo total de lo adquirido, Pacheco Rodríguez mencionó que estas son parte de "un ecosistema" que favorece el consumo y activa la producción.

A su juicio, estas plataformas no deben verse como rivales de la banca, sino como actores que contribuyen a un objetivo común. "Si algo necesita en este momento el país es lo que nosotros hemos denominado competición, es decir, colaborar y competir", afirmó.

Recalcó la importancia de darle participación y espacio a todos: "Se trata de hacer crecer la torta y donde todos podamos participar".

La banca busca que la regulación para estos nuevos actores, como las fintech (empresas de tecnología financiera), sea "igual o en términos similares" por el bien de los usuarios.

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