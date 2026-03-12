La clave no se dice en voz alta: Asobanca lanza campaña de seguridad financiera

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) anunció el impulso de una campaña de concienciación dirigida a comercios y consumidores con el objetivo de fortalecer las prácticas de seguridad en el uso de terminales de puntos de venta (POS) y proteger la información financiera de los usuarios.

La campaña se enmarca además en la preparación del III Congreso Internacional de Ciberseguridad, que se celebrará el próximo 26 de mayo de 2026, bajo el lema “El futuro de la ciberseguridad es agéntico”, evento que reunirá a especialistas internacionales para debatir sobre los desafíos actuales en materia de protección digital.

¿Es legal decir la clave de la tarjeta en voz alta?

En este contexto, hacen un llamado a las cadenas comerciales, supermercados, establecimientos y demás actores que hacen uso de terminales de puntos de venta en el país, a reforzar los protocolos de seguridad en los procesos de pago electrónico.

De acuerdo con la asociación, se ha observado en algunos establecimientos la práctica de solicitar verbalmente la clave secreta (PIN) u otros datos personales al tarjetahabiente para completar la transacción.

Esta práctica contraviene los protocolos básicos de seguridad bancaria y puede exponer a los usuarios a riesgos de fraude o uso indebido de su información financiera.

Asimismo, estas acciones son contrarias a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), así como a los estándares operativos que regulan el uso de terminales de puntos de venta dentro del sistema nacional de pagos, los cuales establecen que el cliente debe mantener control directo sobre su tarjeta y cualquiera de sus datos personales durante la transacción.

En este sentido, la asociación exhorta a todos los comercios a adoptar medidas que refuercen la seguridad en los puntos de pago, entre ellas:

Ubicar los terminales de puntos de venta en lugares visibles y accesibles para el cliente, permitiendo que sea este quien manipule su tarjeta e introduzca su clave de forma privada.

Capacitar al personal de caja y operadores de terminales sobre la prohibición de solicitar la tarjeta, clave secreta de los clientes o inducir a que estos revelen en voz alta otros datos sensibles como su número de cédula o tipo de cuenta.

Garantizar la confidencialidad del proceso de pago, protegiendo la información personal y financiera de los usuarios.

“El uso seguro de los medios de pago electrónicos es una responsabilidad compartida entre bancos, comercios y consumidores. Fortalecer las buenas prácticas en los puntos de venta contribuye a proteger a los ciudadanos y a preservar la confianza en quienes usan estos equipos y en el sistema financiero”, señaló el Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez.

La Asociación Bancaria reiteró su disposición a trabajar conjuntamente con el sector comercial en programas de educación financiera, capacitación y adopción de estándares técnicos, orientados a mejorar la seguridad de los pagos electrónicos en el país.

