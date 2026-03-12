Banco del Tesoro anuncia jornadas para apertura de cuentas en parroquia de Caracas: fechas y horarios

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de su promoción T-Mueve, “Tu banco sobre ruedas” del Banco del Tesoro, este fin de semana T-Mueve llegará a la Redoma de Ruíz Pineda y les ofrecerá a los vecinos del sector la oportunidad de abrir una cuenta fácilmente.

La jornada de apertura de cuentas se efectuará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo, en el horario comprendido de 9:00 m a 3:30 pm en el Redoma de Ruiz Pineda.

El único requisito que deben consignar las personas es su cédula de identidad laminada; según dice unan publicación del banco en su cuenta de Instagram.

Al abrir la cuenta, el nuevo cuenta habiente recibirá una tarjeta Master Debit que también podrá utilizar en el exterior parta sus compras.

La banca itinerante del Banco del Tesoro

Esta banca itinerante consiste en unidades móviles (autobuses) que brindan el confort de una oficina bancaria. Esta iniciativa se inició en el mes de febrero, en el estadio Monumental de Caracas, donde se celebró la Serie de Las Américas.

El gerente general de oficinas bancarias, Yenner Villarraga, indicó que T-Mueve está conformado por unidades que llevan innovación, dinamismo y agilidad, impulsando el desarrollo económico de las localidades que no tengan fácil acceso a la bancarización.

“Estas oficinas bancarias móviles cuentan con tecnología de avanzada amigables con el ambiente, pues poseen paneles solares para el ahorro de energía y están ofreciendo apertura de cuentas, actualización de datos, entrega de puntos de venta, entre otro productos y servicios, con la atención personalizada que caracteriza al talento humano de la institución financiera”, dijo.

Destacó que “se está entregando la tarjeta de uso internacional Master Debit, herramienta que permite realizar operaciones de manera rápida y segura, que facilita el retiro de dinero en cajeros automáticos dentro y fuera del país, realizar suscripciones y pagos en las plataformas digitales, utilizando la tecnología sin contacto. También con la App T Móvil, los usuarios podrán hacer compras con pago móvil con Código QR y NFC, brindándoles total comodidad”.

