Bancos cambian el monto mínimo para las subastas de divisas electrónicas: 12 de marzo

Este 12 de marzo, las entidades financieras públicas y privadas designadas, realizaron otra jornada de subastas y venta de divisas electrónicas a través de sus plataformas digitales.

En cuanto a novedades durante esta jornada, usuarios en redes sociales reportaron que algunas entidades bancarias cambiaron los montos mínimos para la subasta de divisas electrónicas.

Banco de Venezuela y Bancamiga subieron el mínimo de compra a $10 (antes $1). Mientras que, Banesco y Banco Provincial bajaron el monto mínimo a $10 (antes $100).

"Ahora todos los bancos establecieron el límite mínimo de compra de subasta desde $10. Incluso los bancos públicos", explicó la cuenta especializada en temas financieros, Nébula.

Tasa promedio se mantiene en Bs 515

Desde el pasado 23 de febrero, la tasa promedio de subasta de divisas se mantiene en Bs 515 (sin comisiones).

BDV revela cifras sobre venta de divisas electrónicas

En total de 524 mil clientes realizaron compras de divisas a través de la aplicación del Banco de Venezuela (BDV) en lo que va del presente año.

En enero, la cifra cerró en 264 mil 500 personas.

Hasta la fecha, el BDV ha emitido más de 1 millón 527 mil 500 tarjetas internacionales (IT), la cual es asignada automáticamente por la Institución en función del uso del ecosistema del Banco y la reciprocidad del cliente. También reciben la TI quienes realizan operaciones de compra de divisas.

Horarios y montos para comprar divisas en el BDV

Los clientes del Banco de Venezuela deben iniciar sesión con su usuario y dar click en la sección de Divisas > Compra, una vez allí, colocan el monto.

El mercado cambiario opera en un horario establecido de 8:00 am a 3:00 pm, o hasta agotar la disponibilidad diaria.

Las operaciones pueden realizarse desde 1 dólar, mientras que el límite máximo diario alcanza actualmente los 2.000 dólares por cliente.

Es importante señalar que, desde la cuenta de libre convertibilidad, también se puede realizar consumos nacionales en bolívares. En este caso, la cuenta funciona como respaldo, de modo que todos los cargos asociados a estas operaciones se debitan directamente de la cuenta en divisas del cliente.

