Banesco eleva montos para sus operaciones: sepa más

Banesco Banco Universal actualizó los montos máximos permitidos para las operaciones diarias a través de sus canales digitales.

Esta medida busca ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios al momento de movilizar sus fondos, adaptándose a las necesidades actuales de consumo y pagos de servicios básicos.

Además del incremento en los límites de transferencias, la entidad financiera ajustó los montos para los servicios de telefonía

Nuevos montos para empresas

A través de sus redes sociales, Banesco informó que, las empresas y figuras jurídicas cuentan ahora con un límite diario de Bs. 400.000.000 para realizar transferencias a otros bancos.

Este monto está disponible tanto en Banesco Online y Banesco Online Empresa como en la aplicación Banesco Móvil, facilitando el cumplimiento de compromisos comerciales de gran escala.

Pagos a través de Pago Móvil

Para quienes utilizan el servicio de Pago Móvil para enviar dinero a terceros, el límite diario se elevó a Bs. 600.000. Este tope aplica para las operaciones realizadas desde la aplicación móvil o la plataforma web, permitiendo pagar compras y servicios de alto valor de forma inmediata.

Operaciones por mensaje de texto (SMS)

El banco también actualizó el límite para quienes realizan pagos rápidos mediante mensajería de texto (SMS). Para esta modalidad, el monto máximo permitido por día se estableció en Bs. 40.000, manteniendo una alternativa sencilla para cuando no se dispone de conexión a internet.

Recargas de telefonía Banesco

Como parte de estos ajustes, se estableció que la recarga mínima para celulares es de Bs. 300. Los usuarios podrán realizar este proceso directamente desde la sección de servicios en sus cuentas personales, garantizando que el saldo llegue de forma inmediata a la línea telefónica seleccionada.

