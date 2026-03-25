Donald Trump anuncia acuerdos clave en el diálogo con la delegación iraní

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que podría marcar un giro histórico en el conflicto de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los representantes de la República Islámica con los que Washington mantiene contacto "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear".

Durante la ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones actuales tienen un tono "sensato" y que la prioridad absoluta de su administración sigue siendo el desarme atómico de Teherán.

Trump relató que, ante la consulta de los delegados iraníes sobre las demandas principales de EEUU para detener las hostilidades, su respuesta fue tajante.

"Les respondí: 'los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear'", aseveró el republicano, confirmando que, según su criterio, el compromiso ya ha sido pactado verbalmente.

El "regalo" del Estrecho de Ormuz

A pesar de mantener su escepticismo sobre los nuevos interlocutores tras la muerte de figuras de la cúpula iraní (incluyendo a Alí Jameneí), Trump reveló que Irán ha hecho a EE UU un "regalo muy grande" de alto valor económico.

Aunque no profundizó en detalles técnicos, confirmó que está relacionado con:

La estabilidad del paso de crudo por el Estrecho de Ormuz.

Acuerdos estratégicos sobre petróleo y gas.

Como señal de distensión, el mandatario anunció el aplazamiento por cinco días de los ataques previstos contra centrales eléctricas iraníes, condicionado a que Teherán mantenga desbloqueado el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.