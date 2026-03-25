Reportan sismo en Valencia la noche de este 24 de marzo

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Este martes 24 de marzo usuarios reportaron un sismo en el estado Carabobo, cerca de las 9 de la noche.

De acuerdo a los habitantes de la entidad se sintió un fuerte temblor en los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Guacara y San Joaquín.

De acuerdo a la publicación en su sitio web de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), el movimiento telúrico se produjo a 13 Km de Valencia a las 8 y 53 de la noche y su magnitud fue de 3.7.

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