Crudo Brent vuelve a superar los $100 mientras que las bolsas de Asia repuntan por ultimátum de Trump a Irán

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El precio del petróleo de referencia en Europa y los principales indicadores bursátiles de Asia registraron una jornada de recuperación este martes 24 de marzo.

El barril de crudo Brent finalizó con un incremento del 4,55 %, situándose nuevamente por encima de la barrera de los 100 dólares, en un escenario marcado por la volatilidad y la expectativa de diálogos en Medio Oriente.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un 4,79 %, hasta los 92,35 dólares el barril. Al término de la sesión, los contratos de futuro para el mes de mayo del WTI sumaban 4,22 dólares al cierre anterior, cuando cayó hasta los 88,13 dólares el barril, informó Bloomberg.

Ampliación del ultimátum de Trump a Irán

El comportamiento energético de este martes se produce tras la ampliación del ultimátum a Irán por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la efectividad de posibles negociaciones, las cuales han sido negadas por las autoridades de iraníes.

Recuperación en las bolsas asiáticas

Los mercados financieros asiáticos mostraron signos de alivio tras las caídas recientes. En Japón, el índice Nikkei repuntó cerca de un 1 % al cierre de la media sesión, ganando aproximadamente 400 puntos para alcanzar los 51.910,42 enteros.

Por su parte, el índice Kospi de Corea del Sur registró una notable subida superior al 2 % en la sesión matutina, situándose en 5.522,77 enteros. Este resultado ocurre tras el desplome de más del 6 % experimentado durante la sesión previa.

Las plazas bursátiles de China continental y Hong Kong también iniciaron sus operaciones al alza. El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 1,55 %, elevándose hasta los 24.759,82 puntos. El índice de referencia de Shanghái subió un 0,53 %, mientras que el indicador de Shenzhen ascendió un 1,27 %, alcanzando las 13.514,67 unidades.

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