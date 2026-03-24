¿Desde cuándo no habla María Corina con Trump? La Premio Nobel hace estas revelaciones

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La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, confirmó su intención de regresar a Venezuela y sus aspiraciones ante una posible elección presidencial en Venezuela.

En una entrevista para AFP, la Nobel de la Paz reveló también mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Ha vuelto a hablar con el presidente Trump?

Sí, he vuelto a hablar con el presidente Trump. Pero desde luego el contenido de nuestras conversaciones es privado. Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela.

Así respondió Machado, apoyando además las tres fases de transición planteadas por Trump y Marco Rubio.

La dirigente también asegura que regresará a Venezuela. "Voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. (...) Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, te lo aseguro".

Sin embargo, "tengo que terminar algunas tareas que están en curso. Estuve 12 años sin salir del país", aclaró.

¿Aún aspira ser presidente de Venezuela?

Machado respondió de forma directa a la pregunta,asegurando que, "los venezolanos vamos a tener la oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente. Por los valores, por las ideas, por la visión, por la confianza. Y eso es una decisión que tomarán los venezolanos".

"Y yo regreso a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional que estamos formulando, por supuesto, con las distintas expresiones políticas y sociales, que sale de abajo hacia arriba", apuntó.

"Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil", confirmó.

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