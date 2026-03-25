Joven fallece electrocutada por el cargador de su celular en el Zulia: detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 24 de marzo se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Angélica Beatriz Bermúdez en el l sector Manzanillo del municipio San Francisco del estado Zulia.

Lo que parecía una acción cotidiana —desconectar un teléfono celular— terminó en una tragedia que apagó la vida de la joven de 21 años.

Según los reportes preliminares y versiones de sus allegados, el suceso ocurrió dentro de su vivienda en horas recientes, Angélica se encontraba en su cuarto manipulando su teléfono mientras este se cargaba.

Al intentar desconectar el cargador, se produjo una fuerte descarga eléctrica que impactó directamente en su cuerpo, dejándola sin signos vitales de manera casi instantánea.

Sus familiares, al percatarse de la situación, intentaron socorrerla, pero lamentablemente ya no había nada que hacer.

Efectivos del Cicpc (Delegación Municipal San Francisco) se trasladaron al sitio para iniciar las averiguaciones:

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Maracaibo para la autopsia de ley.

Se espera que los expertos analicen el cargador, el cable y la toma de corriente para determinar si hubo un cortocircuito, una falla en el regulador del equipo o una sobretensión en la red eléctrica del sector.

Aunque las autoridades no han dado el veredicto final, en el estado Zulia este tipo de accidentes suelen estar relacionados con:

Fluctuaciones eléctricas: Los constantes bajones y subidas de voltaje pueden dañar los componentes internos de los cargadores (especialmente los genéricos), eliminando la protección contra descargas. Calor Extremo: las altas temperaturas en el Zulia (que rondan los 40°C) sobrecalientan los transformadores y los cables de los dispositivos, aumentando el riesgo de cortocircuito.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube