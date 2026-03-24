Tirotean a mujer embarazada en el patio de su casa: captan en video el violento ataque

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Una mujer de 27 años de edad, quien sería psicóloga de profesión, fue víctima de un violento ataque cuando se encontraba en el patio de su vivienda. Un hombre armado se acercó a la reja y le disparó en varias ocasiones.

El atentado se registró en el departamento de La Guajira, en Colombia. La agredida responde al nombre de Katerine Torrez Barros, quien se encuentra en estado de embarazo. La mujer cayó al suelo tras ser alcanzada por los disparos.

Un hombre desconocido le disparó en el patio de su casa

De acuerdo con los primeros reportes del crimen, Torrez está en el cuatro mes de gestación. El ataque ocurrió cuando ella estaba sentada en el patio frontal de su vivienda, mientras conversaba con sus familiares.

Repentinamente, un hombre llegó a bordo de una motocicleta, se detuvo frente a la casa y caminó directamente hacia ella. Sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia.

Cámaras captaron el momento del ataque contra la embarazada

Testigos aseguraron que se escucharon varias detonaciones seguidas. La víctima trató de levantarse y huir, pero cayó gravemente herida en la terraza.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento cuando ocurrió ataque. Las imágenes son analizadas por las autoridades encargadas de la investigación, en la cual participan la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia.

Habitantes del sector y líderes sociales piden justicia y resultados rápidos para capturar al responsable, reseñó el medio digital RTA Noticias.

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