Entró por error en su vivienda y lo mató a machetazos: capturan al homicida de un octogenario

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Un hombre de 46 años de edad resultó detenido como principal sospechoso por el asesinato de un adulto mayor.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la víctima quedó identificada Narcizo Bermúdez, de 87 años de edad, cuyo cuerpo presentó varias lesiones causadas por un arma blanca.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Píritu iniciaron las investigaciones correspondientes sobre este violento crimen, las cuales permitieron identificar y ubicar al presunto homicida.

Entró en la vivienda del octogenario por error

El hecho se registró en el sector El Motor, parroquia Guanape, municipio Manuel Ezequiel Bruzual, estado Anzoátegui, el pasado 15 de marzo.

El sospechoso responde al nombre de José Gregorio Navarro Quilimaco, de 46 años. El Cicpc reveló que, el día del hecho, el acusado llegó bajo los efectos del alcohol e ingresó a la vivienda de la víctima, al parecer, por error.

El octogenario se sorprendió al ver al hombre dentro de su casa y, de manera insistente, le preguntó sobre su presencia en el lugar.

La actitud del adulto mayor hizo que Navarro enfureciera y comenzó una discusión entre ambos. Al cabo de unos minutos, José Gregorio se retiró del sitio.

Lo mató a machetazos tras una discusión

Sin embargo, el hombre, quien continuaba molesto, buscó un arma blanca tipo machete y regresó a la vivienda del octogenario; fue entonces cuando, sin mediar palabra, le propinó una herida mortal en el cuello, para tratar de decapitarlo.

Tras cometer el homicidio, el agresor notó que tenía la ropa llena de sangre. Para deshacerse de la evidencia trató de quemar sus prendas en el patio trasero de su vivienda.

El implicado fue aprehendido y quedó a la orden del Ministerio Público.

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