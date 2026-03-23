Incendios en varias zonas de Caracas este 23 de marzo: imágenes aquí

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Este lunes 23 de marzo de 2026, la Gran Caracas enfrenta múltiples incendios forestales que mantienen en vilo a las autoridades y residentes.

Las altas temperaturas y la baja humedad de esta semana han convertido la vegetación en combustible listo para arder, afectando puntos vitales desde el suroeste hasta el este de la ciudad.

La Mariposa y Tazón: El Pulmón Hídrico en Riesgo

Es el foco que más preocupa al Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) debido a su cercanía con el embalse que surte de agua a la capital.

Más de 80 efectivos luchan cuerpo a cuerpo con las llamas para evitar que alcancen las zonas residenciales cercanas al embalse.

El ministro Alfred Nazaret Ñáñez confirmó que ya hay fiscales ambientales en el sitio buscando determinar si hubo manos criminales en este suceso.

Coche: Emergencia en "Bosque Valle"

Hacia el suroeste, la situación en la parroquia Coche obligó a instalar un puesto de comando especializado.

El fuego ha devorado unos 30.000 metros cuadrados de vegetación media-alta.

La operación cuenta con la presencia del Viceministro Juan Carlos Oti Paituvi y el General Jorge Galindo.

Los fuertes vientos en la zona están complicando las labores de refrescamiento y confinamiento del fuego.

Parque Caiza

En el municipio Sucre (Miranda), los Bomberos de Caracas lograron controlar el incendio en unos 50.000 metros cuadrados en el sector La Capilla.

Gracias a las técnicas de "corte de avance", el incendio fue sofocado por completo, eliminando el riesgo para las urbanizaciones de la zona

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