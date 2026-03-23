Precio al mayor del queso blanco en el Llano: montos actualizados al 23 de marzo

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Es bien conocido que los mejores precios del queso blanco se encuentran en los Llanos venezolanos, lugar donde mayormente es elaborado este tradicional embutido. En los últimos días se ha mantenido el precio al mayor, según informan productores de Barinas.

Para este inicio de la última semana del mes de marzo, el kilo de queso blanco al mayor se está vendiendo en el puerto de Barinas, a orillas del Río Guanare, entre $3.5 y $3.7, montos pagados solo en divisas. El costo aumenta si el pago se realiza en bolívares.

Precio del queso blanco en Caracas

Actualmente, el costo del kilo de queso blanco al detal en Caracas, oscila actualmente entre los $8 y $10 a la tasa BCV, dependiendo la calidad y el tipo de queso.

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