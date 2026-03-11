Venta de bolsa de comida a bajo costo este 15 de marzo en Cúa: precio de los 11 productos más proteína

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Cúa, en el municipio Urdaneta del estado Miranda, recibirá este domingo 15 de marzo la jornada alimentaria del Mercado a Cielo Abierto “Leal a Nuestra Tierra”.

El evento se llevará a cabo en la avenida Perimetral, específicamente frente a la sede del Seguro Social de Cúa, con el objetivo de facilitar el acceso a productos básicos a los habitantes de los Valles del Tuy, informó @Venezuelasiemprevence en su cuenta de Instagram.

La jornada ofrecerá un combo de alimentos por un precio establecido de 3.700 bolívares. El paquete incluye una variedad de productos esenciales: 3 kg de harina de maíz, 1 kg de arroz, 1 kg de azúcar, 1,5 kg de sal, 1 kg de arvejas, 800 ml de aceite, 390 g de salsa de tomate y dos unidades de sardinas de 170 g cada una. Además, el beneficio incluye una pieza de pollo con un peso estimado de 2,3 kg.

Servicios de salud y recreación familiar

Más allá del expendio de alimentos, el mercado contará con un despliegue de atención integral para la comunidad. Se brindará asistencia médica especializada para el adulto mayor y se han programado diversas actividades recreativas.

Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, mientras que para los niños se dispondrá de inflables y servicios de pintacaritas.

Logística y horario de atención

La actividad iniciará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 3:00 p. m., bajo un formato de encuentro comunitario diseñado para la participación de todo el grupo familiar.

Se recomienda a los interesados acudir dentro del horario establecido para garantizar la fluidez en la adquisición de los combos y el disfrute de los servicios complementarios.

