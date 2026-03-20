Línea Cotidiana a dos cuotas durante La Cosecha de Cashea: comercios disponibles

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La App de compras por cuotas, Cashea, anunció el pasado miércoles, que extiende su semana de ofertas de La Cosecha, promoción que estaba prevista hasta hoy viernes 20 de marzo.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que, estas ofertas estarán vigentes hasta el domingo 22 de marzo.

Línea Cotidiana a dos cuotas para Nivel 6

Si eres Nivel 6 en Cashea, ahora tienes más de 130 aliados donde podrás canjear tus puntos y pagar a dos cuotas en más de 130 comercios aliados durante La Cosecha.

¿Cómo funciona el cupón de Cashea?

Según lo indicado, se canjean 50 puntos del Club Cashea Más por el cupón para pagar en una inicial más dos cuotas en la Línea Cotidiana, en comercios aliados a la plataforma.

Destaca además, que estos cupones vencen en un lapso de 30 días después del canje y "dependen de la disponibilidad del aliado".

Para ello, debe seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma de Cashea

Entrar a la sección de Canjes dentro del Club cashea Más

Elegir el aliado disponible

Realizar el canje

Algunos comercios disponibles para las dos cuotas en la Línea Cotidiana

Luvebras

Supermercado RioVida

Viva Supercentro

Baly's

Decandido

Más por Menos

FarmaGO

Rattan

Rio Supermarket

Cinex

AlQuadrado

ComeVAL

Farmacias Saas

Kozmos

Pollos Mario

Botiquería

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